Lazio Bayern | transizioni da incubo | Milinkovic e Luis Alberto in affanno – ANALISI TATTICA

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)Monaco ha dimostrato quanto i biancocelesti siano ancora lontani dall’elite in Champions League: gli errori in transizione, sia positiva che negativa, sono stati determinanti Ildi Flick non proveniva da un ciclo positivo. Aveva totalizzato appena un punto in 2 partite, sciupando molto del vantaggio sul Lipsia. Come avevamo scritto qui, è una squadra che quest’anno – nell’anomala stagione del Covid – stava mostrando qualche fragilità difensiva di troppo: il mantenere sempre un baricentro altissimo è difficile da sostenere nel lungo periodo, come dimostrano i molti gol subiti in campionato. Nonostante l’ampio gap tecnico, l’ottavo di Champions contro lasembrava un match in cui i biancocelesti, squadra che si esalta quando attacca in campo aperto, avessero le armi per fare male ai bavaresi. La ...