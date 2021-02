Lavoratori dello spettacolo, Bizzarri: “Aprire i teatri? Non ci sono soluzioni semplici, l’importante è ristorare chi è rimasto senza lavoro” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “sono convinto che alcuni teatri potrebbero riAprire e altri no, è una situazione abbastanza complicata. Ma è una necessità ristorare chi non può lavorare“, così Luca Bizzarri, conduttore tv, alla presentazione del progetto “Settemilae1volti“, l’iniziativa dei Lavoratori dello spettacolo e della cultura della Liguria, rimasti fermi a causa del Covid. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la politica e l’opinione pubblica sulla possibile graduale ripartenza in sicurezza del settore e sulla necessità di ammortizzatori sociali per i Lavoratori costretti a rimanere fermi. Secondo Bizzarri, è difficile che alcune realtà possan ofunzionare oggi, nonostante le precauzione, ma è fondamentale “ristorare”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “convinto che alcunipotrebbero rie altri no, è una situazione abbastanza complicata. Ma è una necessitàchi non può lavorare“, così Luca, conduttore tv, alla presentazione del progetto “Settemilae1volti“, l’iniziativa deie della cultura della Liguria, rimasti fermi a causa del Covid. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la politica e l’opinione pubblica sulla possibile graduale ripartenza in sicurezza del settore e sulla necessità di ammortizzatori sociali per icostretti a rimanere fermi. Secondo, è difficile che alcune realtà possan ofunzionare oggi, nonostante le precauzione, ma è fondamentale “”. ...

