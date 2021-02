L’Asl ferma ancora il Torino: la squadra non si allena neanche oggi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Torino, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato una nuova positività al coronavirus e la decisione delL’Asl di non far allenare la squadra nemmeno oggi, per questioni di sicurezza. Il Torino Football Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. Anche oggi la squadra, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento. Sempre più a rischio dunque la partita col Sassuolo, come ipotizzato nelle scorse ore anche dal direttore delL’Asl Torino. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato una nuova positività al coronavirus e la decisione deldi non farre lanemmeno, per questioni di sicurezza. IlFootball Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. Anchela, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione dimento. Sempre più a rischio dunque la partita col Sassuolo, come ipotizzato nelle scorse ore anche dal direttore del. L'articolo ilNapolista.

napolista : L’Asl ferma ancora il Torino: la squadra non si allena neanche oggi Attraverso un comunicato diffuso sui propri can… - i_federico731 : L'#asl di #Torino ferma il @TorinoFC_1906 , ma qualcuno non asseriva che le Asl si dovevano fare i fatti propri? - solonapoli24 : #SerieA 24^giornata #TorinoSassuolo Rinviata per Covid. L' ASL di Torino ferma tutte le attività agonistiche del… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Asl ferma Coronavirus, ultimi dati: oggi in Italia 11.252 nuovi casi e altre 237 vittime. Tasso positività ... Il Sole 24 ORE