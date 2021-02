L’annuncio di Giulia De Lellis colpisce i fan: “Non l’avevo mai fatto” – FOTO (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giulia De Lellis cattura l’attenzione di tutti i suoi followers con l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. La nota influencer rivela un annuncio decisamente interessante che aumenta l’attesa dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 24 febbraio 2021)Decattura l’attenzione di tutti i suoi followers con l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. La nota influencer rivela un annuncio decisamente interessante che aumenta l’attesa dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

NeNe707_ : Scusate ma il 'Giulia non si è salvata' mi pare l'annuncio di una morte... Che dramma inutile. #tzvip - slytherinhes : stefania che bacia giulia dopo l'annuncio - piratessa71 : @GrandeFratello lun scorso, a fine puntata, ho voluto salvare giulia sul sito uff del gf, dopo che il comportamento… - AntonellaDb07 : @AudreyJo93 Di mettere L annuncio nelle storie x votare Giulia - erygfvip : RT @comedicetommaso: Giulia “Come conduttore vali zero non ti fanno nemmeno l’annuncio” Crocc ”Nemmeno a te facevano l’annuncio” #tzlates… -

Ultime Notizie dalla rete : L’annuncio Giulia Fino a domenica zona arancione, da lunedì gialla - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai