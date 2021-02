L’anno di Dante: 100 canti nel Duomo di Milano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un anno straordinario, il 2021, per la cultura italiana e mondiale. È L’anno di Dante Alighieri. Il Sommo Poeta nacque a Firenze nel 1265 e morì a Ravenna 700 anni fa, nel settembre del 1321. Sono già cominciate e proseguiranno per tutti i prossimi mesi molte iniziative. Eventi che si svolgeranno in diverse città italiane: da Ravenna a Firenze, e da Roma a Milano. Nel capoluogo lombardo sarà la cattedrale a ospitare una Lectura Dantis che durerà oltre tre mesi. Tra le tante manifestazioni Dantesche a Ravenna, la città della Romagna dove l’Alighieri visse gli ultimi anni, è da sottolineare il riallestimento del Museo Dantesco (che fu inaugurato nel 1921) di Via Dante Alighieri, a poca distanza dal Mausoleo. Ma anche la prossima inaugurazione della Casa Dante, a pochi ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un anno straordinario, il 2021, per la cultura italiana e mondiale. ÈdiAlighieri. Il Sommo Poeta nacque a Firenze nel 1265 e morì a Ravenna 700 anni fa, nel settembre del 1321. Sono già cominciate e proseguiranno per tutti i prossimi mesi molte iniziative. Eventi che si svolgeranno in diverse città italiane: da Ravenna a Firenze, e da Roma a. Nel capoluogo lombardo sarà la cattedrale a ospitare una Lectura Dantis che durerà oltre tre mesi. Tra le tante manifestazionische a Ravenna, la città della Romagna dove l’Alighieri visse gli ultimi anni, è da sottolineare il riallestimento del Museosco (che fu inaugurato nel 1921) di ViaAlighieri, a poca distanza dal Mausoleo. Ma anche la prossima inaugurazione della Casa, a pochi ...

