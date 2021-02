L’amore strappato: trama, cast e anticipazioni ultima puntata (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tra momenti di grande commozione e dolore si chiude la tragica vicenda raccontata ne L’amore strappato. La miniserie tv, in onda stasera 24 febbraio 2021 dalle 21.20 su Canale 5, approda alla sua ultima puntata in cui vedremo, ancora una volta, i coniugi Macaluso lottare per poter riabbracciare Arianna, la figlia tanto adorata e allontanata dalla propria famiglia a causa di un imperdonabile errore giudiziario. La settimana scorsa abbiamo visto Rosa, moglie di Rocco, gridare al mondo l’innocenza del marito, combattere contro tutti coloro che considerano l’uomo un mostro, un orco. Nel frattempo la piccola, sola e senza il sostegno dei genitori, si sente abbandonata e sprofonda in uno stato di grande tristezza. Non sprechiamo tempo, scopriamo insieme quali difficoltà dovranno affrontare i protagonisti de ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tra momenti di grande commozione e dolore si chiude la tragica vicenda raccontata ne. La miniserie tv, in onda stasera 24 febbraio 2021 dalle 21.20 su Canale 5, approda alla suain cui vedremo, ancora una volta, i coniugi Macaluso lottare per poter riabbracciare Arianna, la figlia tanto adorata e allontanata dalla propria famiglia a causa di un imperdonabile errore giudiziario. La settimana scorsa abbiamo visto Rosa, moglie di Rocco, gridare al mondo l’innocenza del marito, combattere contro tutti coloro che considerano l’uomo un mostro, un orco. Nel frattempo la piccola, sola e senza il sostegno dei genitori, si sente abbandonata e sprofonda in uno stato di grande tristezza. Non sprechiamo tempo, scopriamo insieme quali difficoltà dovranno affrontare i protagonisti de ...

