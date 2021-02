L'America resta senza chip, davanti allo strapotere cinese. Biden prova a reagire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La prima grossa grana industriale per Joe Biden è delle dimensioni di un microchip. Anzi: è un microchip. Il presidente Americano sta per emettere un ordine esecutivo per rivedere le catene di approvvigionamento di alcuni prodotti la cui penuria rischia di minare la ripresa economica degli Stati Uniti nel dopo pandemia: batterie di grande capacità, prodotti farmaceutici, minerali essenziali ma, soprattutto, semiconduttori. Si tratta dei chip di una manciata di nanometri (un miliardesimo di metro) attorno al quale ormai gira il mondo: sono impiegati negli smartphone, nei pc, tablet e laptop, negli elettrodomestici, nell’industria della difesa. Ma soprattutto sono presenti nelle automobili, e sempre in quantità maggiori di pari passo con lo sviluppo di veicoli ibridi e full electric. Con l’avvento della ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La prima grossa grana industriale per Joeè delle dimensioni di un micro. Anzi: è un micro. Il presidenteno sta per emettere un ordine esecutivo per rivedere le catene di approvvigionamento di alcuni prodotti la cui penuria rischia di minare la ripresa economica degli Stati Uniti nel dopo pandemia: batterie di grande capacità, prodotti farmaceutici, minerali essenziali ma, soprattutto, semiconduttori. Si tratta deidi una manciata di nanometri (un miliardesimo di metro) attorno al quale ormai gira il mondo: sono impiegati negli smartphone, nei pc, tablet e laptop, negli elettrodomestici, nell’industria della difesa. Ma soprattutto sono presenti nelle automobili, e sempre in quantità maggiori di pari passo con lo sviluppo di veicoli ibridi e full electric. Con l’avvento della ...

LKynes4 : RT @HuffPostItalia: L'America resta senza chip, davanti allo strapotere cinese. Biden prova a reagire - HuffPostItalia : L'America resta senza chip, davanti allo strapotere cinese. Biden prova a reagire - Niko3816 : @GoalItalia Ma non rompere le scatole e resta in America - infoitsport : LIVE America's Cup in DIRETTA: nuovi foil e vele per Luna Rossa. Ben Ainslie resta ad Auckland - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: nuovi foil e vele per Luna Rossa. Ben Ainslie resta ad Auckland - #America’s… -