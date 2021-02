Lago Michigan | gli effetti del disgelo sono impressionanti Video timelapse

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il gelo negli Stati Uniti è stato eccezionale e duraturo, tanto da consentire la formazione di uno spesso strato di ghiaccio sulle superfici dei Grandi Laghi. Questa situazione ha riguardato anche il, tanto che è risultato possibile persino camminarci sopra senza che si rompesse lo strato di ghiaccio. Negli ultimi giorni aria molto più mite ha spazzato via il grande gelo. La temperatura si è riportata ben sopra lo zero e al di sopra della media, con rapide conseguenze sulla tenuta di ghiaccio sulla sponda più meridionale del. Le immagini mostrano una veduta accelerata di quanto accaduto in poche ore sulle rive del, a Chicago. L’esteso strato di ghiaccio delsubisce un’evidente rottura, con un blocco che è andato alla deriva al largo, dissipandosi. Inizia a ...

