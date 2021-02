L’acqua come l’oro, nel silenzio generale ora è quotata in Borsa: cosa cambia per gli Stati (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo scorso 11 dicembre il Relatore Speciale dell’ONU sul diritto alL’acqua Pedro Arrojo-Agudo ha espresso grave preoccupazione alla notizia che L’acqua, come una qualsiasi altra merce, verrà scambiata nel mercato dei “futures” della Borsa di Wall Street. Secondo l’alto funzionario delle Nazioni Unite l’inizio della quotazione di tale bene essenziale per la vita segna un prima ed un dopo; che rimarca un passaggio epocale che apre alla speculazione dei grandi capitali ed alla emarginazione di territori, popolazioni, piccoli agricoltori e piccole imprese ed è una grave minaccia ai diritti umani fondamentali. Perché L’acqua scarseggia Secondo l’ONU già oggi un miliardo di persone non ha accesso alL’acqua potabile e dai tre ai quattro miliardi ne dispongono in quantità ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo scorso 11 dicembre il Relatore Speciale dell’ONU sul diritto alPedro Arrojo-Agudo ha espresso grave preoccupazione alla notizia cheuna qualsiasi altra merce, verrà sta nel mercato dei “futures” delladi Wall Street. Secondo l’alto funzionario delle Nazioni Unite l’inizio della quotazione di tale bene essenziale per la vita segna un prima ed un dopo; che rimarca un passaggio epocale che apre alla speculazione dei grandi capitali ed alla emarginazione di territori, popolazioni, piccoli agricoltori e piccole imprese ed è una grave minaccia ai diritti umani fondamentali. Perchéscarseggia Secondo l’ONU già oggi un miliardo di persone non ha accesso alpotabile e dai tre ai quattro miliardi ne dispongono in quantità ...

GianniVezzani1 : RT @SecolodItalia1: L’acqua come l’oro, nel silenzio generale ora è quotata in Borsa: cosa cambia per gli Stati - SecolodItalia1 : L’acqua come l’oro, nel silenzio generale ora è quotata in Borsa: cosa cambia per gli Stati - RosannaMarani : RT @marcodattoma: I #cambiamenticlimatici colpiscono sempre più una risorsa preziosa come l'#acqua. Può la #waterdiplomacy arrestare questo… - fididefcnvs : Dai marco non portare l'acqua al tuo mulino e dì le cose come stanno - guastellae : RT @n_e_s_s_uno: 'Certi miracoli sono come l’arcobaleno, luce e acqua che si incontrano per pochi istanti, e quindi non possono durare trop… -

Ultime Notizie dalla rete : L’acqua come Mercato globale dei campionatori d'acqua orizzontali Ultime notizie gennaio 2021 Secondo approfondimenti di mercato - Analisi e prospettive fino al 2031 | KC Denmark, OSIL, Wildco - Genovagay Genova Gay