La triste storia di Baarack, il montone selvatico che vagava con addosso 35 chili di lana dura come cemento (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un montone selvatico è stato ritrovato mentre vagava nello stato di Victoria, nel sud dell’Australia con addosso ben 35 chili di lana in eccesso: con ogni probabilità era scappato da qualche allevamento della zona quando era soltanto un agnellino. L’animale è stato salvato dai volontari di Edgar’s Mission, un’associazione che si fa carico della cura e del sostentamento di tanti animali abbandonati, che l’hanno ribattezzato Baarack. I volontari, che hanno impiegato più di un’ora per tagliare la lana diventata dura come il cemento, hanno dichiarato: “Non potevamo credere che ci fosse davvero una pecora viva là sotto” , queste le parole di Pam Ahern, fondatrice e direttrice dell’Associazione. Pam e i suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Unè stato ritrovato mentrenello stato di Victoria, nel sud dell’Australia conben 35diin eccesso: con ogni probabilità era scappato da qualche allevamento della zona quando era soltanto un agnellino. L’animale è stato salvato dai volontari di Edgar’s Mission, un’associazione che si fa carico della cura e del sostentamento di tanti animali abbandonati, che l’hanno ribattezzato. I volontari, che hanno impiegato più di un’ora per tagliare ladiventatail, hanno dichiarato: “Non potevamo credere che ci fosse davvero una pecora viva là sotto” , queste le parole di Pam Ahern, fondatrice e direttrice dell’Associazione. Pam e i suoi ...

Ultime Notizie dalla rete : triste storia Maltratta la compagna. Denunciato e allontanato dalla casa familiare. Gli agenti del Commissariato San Fruttuoso sono intervenuti a seguito di una violenta lite di una coppia e, giunta la calma, la donna, in lacrime, ha raccontato una triste storia come le tante che i ...

San Fruttuoso - Lei vuole interrompere la relazione e lui la picchia Gli agenti del Commissariato San Fruttuoso sono intervenuti a seguito di una violenta lite di una coppia e, giunta la calma, la donna, in lacrime, ha raccontato una triste storia come le tante che i ...

La triste storia di Baarack, il montone selvatico che vagava con addosso 35 chili di lana dura come cemento Il Fatto Quotidiano

Dal Portavoce della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un italiano di 26 anni per maltrattamenti familiari. Gli agenti del Commissariato San Fruttuoso sono intervenuti a seguito di una violenta lite di una coppia e, giunta la calma, la donna, in lacrime, ha raccontato una triste storia come le tante che i poliziotti ascoltano quotidianamente.