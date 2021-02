La teoria della Meloni: “La sinistra è razzista, ecco perché” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alice Torri Giorgia Meloni, dopo gli insulti ricevuti dal professor Gozzini, ha potuto contare su numerose manifestazioni di solidarietà bipartisan, con tutto il mondo politico che si è schierato in sua difesa. La leader di Fratelli d’Italia, in una nuova intervista alla Stampa, ha però fatto alcune distinzioni e ha attaccato la sinistra definendola “razzista”. “Le forme di razzismo viste in quel siparietto – ha detto Meloni in riferimento alle parole di Gozzini – erano almeno tre. Intanto quella nei confronti delle donne, che è tipica della misoginia: sembra che non si possa prescindere dal riferimento a una donna senza dire cose turpi”. Meloni e la “destra analfabeta” “Poi c’è il razzismo verso la destra analfabeta“, ha aggiunto Meloni che ha poi ricordato: ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alice Torri Giorgia, dopo gli insulti ricevuti dal professor Gozzini, ha potuto contare su numerose manifestazioni di solidarietà bipartisan, con tutto il mondo politico che si è schierato in sua difesa. La leader di Fratelli d’Italia, in una nuova intervista alla Stampa, ha però fatto alcune distinzioni e ha attaccato ladefinendola “”. “Le forme di razzismo viste in quel siparietto – ha dettoin riferimento alle parole di Gozzini – erano almeno tre. Intanto quella nei confronti delle donne, che è tipicamisoginia: sembra che non si possa prescindere dal riferimento a una donna senza dire cose turpi”.e la “destra analfabeta” “Poi c’è il razzismo verso la destra analfabeta“, ha aggiuntoche ha poi ricordato: ...

