La strada in salita per la costruzione del ministero della Transizione ecologica (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La bozza del decreto per far nascere il superministero della Transizione ecologica guidato dal fisico Roberto Cingolani è a buon punto, ma quando c’è di mezzo la burocrazia l’esito non è scontato – scrive La Stampa. Il progetto, già sperimentato in Francia e Spagna, è quello di accorpare in un solo dicastero le competenze su ambiente, energia e trasporto nelle città. I Cinque Stelle, che hanno chiesto la costituzione del ministero, avrebbero voluto affidarlo a uno dei loro fedelissimi. Ma Draghi ha preferito Cingolani. La Stampa racconta che l’ex direttore dell’Istituto italiano di tecnologia e fino a pochi giorni fa direttore della ricerca a Leonardo sarebbe piuttosto preoccupato. Cingolani dovrebbe essere il coordinatore operativo dei progetti del Recovery Plan, i cui fondi sono ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La bozza del decreto per far nascere il superguidato dal fisico Roberto Cingolani è a buon punto, ma quando c’è di mezzo la burocrazia l’esito non è scontato – scrive La Stampa. Il progetto, già sperimentato in Francia e Spagna, è quello di accorpare in un solo dicastero le competenze su ambiente, energia e trasporto nelle città. I Cinque Stelle, che hanno chiesto la costituzione del, avrebbero voluto affidarlo a uno dei loro fedelissimi. Ma Draghi ha preferito Cingolani. La Stampa racconta che l’ex direttore dell’Istituto italiano di tecnologia e fino a pochi giorni fa direttorericerca a Leonardo sarebbe piuttosto preoccupato. Cingolani dovrebbe essere il coordinatore operativo dei progetti del Recovery Plan, i cui fondi sono ...

Frances75085827 : RT @tommyseiungenio: @Parimpamp1 @werjew1 Dai su fregatene!!!tra 6 giorni sarà tutto per le persone che lo amano veramente anche se non vin… - ma_tizia : RT @blondebenedicte: “Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenand… - Laria982 : @hogiadato A volte la strada percorsa è sufficientemente in salita ?? - tommyseiungenio : @Parimpamp1 @werjew1 Dai su fregatene!!!tra 6 giorni sarà tutto per le persone che lo amano veramente anche se non… -

Ultime Notizie dalla rete : strada salita Lazio - Bayern Monaco 1 - 4: tabellino, sintesi e marcatori ROMA - Si fa davvero in salita la strada della Lazio in Champions League , battuta 4 - 1 dal Bayern Monaco , all'Olimpico, nell'andata degli ottavi di finale. La squadra di Flick passa in vantaggio con Lewandowski , al 9', ...

Volley, Champions League: Modena travolge Perugia nell'andata dei quarti di finale La Leo Shoes, trascinata da Vettori e Lavia, si impone con un netto 3 - 0. Per gli umbri strada in salita in vista del ritorno, in programma il 2 ...

Vaccini Covid, la strada in salita dell'autarchia Fortune Italia "La Panoramica trasformata in una discarica" I cittadini sollecitano provvedimenti e indagini Proteste a non finire per le condizioni in cui versano le aree ’verdi’ del territorio massarosese a causa delle discariche abusive che spuntano come funghi un po’ ovunque. Stavolta, i riflettori si pu ...

Doppio CR7 e McKennie: la Juve balza al terzo posto Cagliari riparte da Semplici La Juventus travolge 3-0 il Crotone nel posticipo della 23/a giornata di Serie A. Cristiano Ronaldo con due gol di testa spiana la strada ai bianconeri segnando al 38’ e al 46 d ...

ROMA - Si fa davvero inladella Lazio in Champions League , battuta 4 - 1 dal Bayern Monaco , all'Olimpico, nell'andata degli ottavi di finale. La squadra di Flick passa in vantaggio con Lewandowski , al 9', ...La Leo Shoes, trascinata da Vettori e Lavia, si impone con un netto 3 - 0. Per gli umbriinin vista del ritorno, in programma il 2 ...Proteste a non finire per le condizioni in cui versano le aree ’verdi’ del territorio massarosese a causa delle discariche abusive che spuntano come funghi un po’ ovunque. Stavolta, i riflettori si pu ...La Juventus travolge 3-0 il Crotone nel posticipo della 23/a giornata di Serie A. Cristiano Ronaldo con due gol di testa spiana la strada ai bianconeri segnando al 38’ e al 46 d ...