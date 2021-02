La serie Leonardo in onda da marzo su Rai1, teaser e foto di scena con Aiden Turner e Matilda De Angelis (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Annunciata la messa in onda della serie Leonardo, in onda dal 23 marzo su Rai1 in prima visione mondiale: la fiction-evento della Rai, creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson, debutta in anteprima assoluta sull’ammiraglia Rai coi primi due episodi tra un mese. Diretta da Dan Percival e Alexis Sweet, la serie Leonardo è uno dei titoli più attesi del palinsesto primaverile della Rai: sulla scia di altri format in costume come I Medici dello stesso Spotnitz, anche Leonardo è una co-produzione internazionale che sarà distribuita all’estero. La serie Leonardo è una co-produzione Lux Vide e Sony Pictures Television in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions e in associazione con France ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Annunciata la messa indella, indal 23suin prima visione mondiale: la fiction-evento della Rai, creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson, debutta in anteprima assoluta sull’ammiraglia Rai coi primi due episodi tra un mese. Diretta da Dan Percival e Alexis Sweet, laè uno dei titoli più attesi del palinsesto primaverile della Rai: sulla scia di altri format in costume come I Medici dello stesso Spotnitz, ancheè una co-produzione internazionale che sarà distribuita all’estero. Laè una co-produzione Lux Vide e Sony Pictures Television in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions e in associazione con France ...

TuttoMercatoWeb : Capello sul trionfo PSG a Barcellona: 'Diamo meriti a Leonardo per questa squadra' - voidferly : RT @_diana87: Il poster della serie #Rai #Leonardo, che andrà in onda da martedì 23 marzo in prima visione mondiale e per 8 episodi. ??????… - tveongreyjoy : RT @_diana87: Il poster della serie #Rai #Leonardo, che andrà in onda da martedì 23 marzo in prima visione mondiale e per 8 episodi. ??????… - clikservernet : Leonardo: la data di debutto su Rai1 della serie evento con Aidan Turner (VIDEO) - Noovyis : (Leonardo: la data di debutto su Rai1 della serie evento con Aidan Turner (VIDEO)) Playhitmusic - -