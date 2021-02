La ricerca: "Una sola dose di vaccino potrebbe bastare a chi ha avuto il Covid" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “A chi ha già avuto il Covid potrebbe bastare una sola dose di vaccino Pfizer o Moderna: il sistema immunitario ‘mette turbo’ dopo la prima iniezione”. Lo affermano due studi, ancora non pubblicati, del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle e della New York University i cui risultati vengono riportati dal New York Times. Come sottolinea la testata americana, i risultati di questi nuovi studi sono coerenti con quelli di altre due recenti ricerche. Nel loro insieme, le evidenze suggeriscono che le persone che hanno avuto Covid-19 dovrebbero essere vaccinate, ma che una singola dose potrebbe essere per loro sufficiente. Il primo nuovo studio in pre-print citato dal Nyt si basa sulle analisi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “A chi ha giàilunadiPfizer o Moderna: il sistema immunitario ‘mette turbo’ dopo la prima iniezione”. Lo affermano due studi, ancora non pubblicati, del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle e della New York University i cui risultati vengono riportati dal New York Times. Come sottolinea la testata americana, i risultati di questi nuovi studi sono coerenti con quelli di altre due recenti ricerche. Nel loro insieme, le evidenze suggeriscono che le persone che hanno-19 dovrebbero essere vaccinate, ma che una singolaessere per loro sufficiente. Il primo nuovo studio in pre-print citato dal Nyt si basa sulle analisi ...

