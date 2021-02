La relazione pericolosa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La strana coppia che governa l'Italia reggerà? Una certa convergenza sui temi ecologici. La distanza su tutto il resto, a partire dall'Unione europea e la moneta unica. Beppe Grillo e Mario Draghi sono agli antipodi, ma l'Elevato ha bisogno dell'ex governatore della Bce per restare a galla. E così il nuovo premier diventa «la soluzione migliore per questo Paese». Per ora. L'Elevato e il Supremo. Mai s'era vista nella politica italiana coppia peggio assortita. Beppe Grillo, fondatore e garante dei Cinque stelle, e Mario Draghi, premier chiamato a salvare l'Italia. Il ruspante e l'algido, l'improvvisato e l'arci competente, l'incontinente verbale e il parco di parole. Creature celestiali, partorite dalla fantasia dell'ex comico, destinate lassù a non incontrarsi. Del resto, la cotta è recente. «Vogliamo davvero lasciare il Paese a Draghi?» berciava Beppe a settembre 2011. Dopo averci ... Leggi su panorama (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La strana coppia che governa l'Italia reggerà? Una certa convergenza sui temi ecologici. La distanza su tutto il resto, a partire dall'Unione europea e la moneta unica. Beppe Grillo e Mario Draghi sono agli antipodi, ma l'Elevato ha bisogno dell'ex governatore della Bce per restare a galla. E così il nuovo premier diventa «la soluzione migliore per questo Paese». Per ora. L'Elevato e il Supremo. Mai s'era vista nella politica italiana coppia peggio assortita. Beppe Grillo, fondatore e garante dei Cinque stelle, e Mario Draghi, premier chiamato a salvare l'Italia. Il ruspante e l'algido, l'improvvisato e l'arci competente, l'incontinente verbale e il parco di parole. Creature celestiali, partorite dalla fantasia dell'ex comico, destinate lassù a non incontrarsi. Del resto, la cotta è recente. «Vogliamo davvero lasciare il Paese a Draghi?» berciava Beppe a settembre 2011. Dopo averci ...

