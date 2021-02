La Regione Puglia introduce l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La notizia è di quelle destinate a dividere l’opinione pubblica: il Consiglio regionale pugliese ha votato a maggioranza un’ordinanza che istituisce l’obbligo vaccinale anti-Covid per gli operatori sanitari della Regione, con l’obiettivo di prevenire e controllare i contagi nel luogo più a rischio di tutti: gli ospedali. Il via libera è arrivato nella tarda serata di ieri, con 28 voti a favore, non senza pathos e con in mezzo due interruzioni dei lavori. E’ la prima Regione in Italia a introdurre tale misura. La proposta di legge porta la firma del Presidente della Commissione Bilancio Fabiano Amati, che ha commentato così il voto di ieri: ”La decisione della Puglia di rendere efficace l’obbligo anche per la vaccinazione anti-Covid-19 è una decisione ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La notizia è di quelle destinate a dividere l’opinione pubblica: il Consiglio regionale pugliese ha votato a maggioranza un’ordinanza che istituisceanti-Covid per glidella, con l’obiettivo di prevenire e controllare i contagi nel luogo più a rischio di tutti: gli ospedali. Il via libera è arrivato nella tarda serata di ieri, con 28 voti a favore, non senza pathos e con in mezzo due interruzioni dei lavori. E’ la primain Italia a introdurre tale misura. La proposta di legge porta la firma del Presidente della Commissione Bilancio Fabiano Amati, che ha commentato così il voto di ieri: ”La decisione delladi rendere efficaceanche per la vaccinazione anti-Covid-19 è una decisione ...

