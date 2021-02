La Regione Lombardia boccia la legge ' aborto al sicuro'

RegLombardia : #Covid19 ?? Ordinanza regionale n. 705 del 23 febbraio 2021 Per poter contenere specifici cluster epidemiologici, da… - FontanaPres : ? Il cordoglio di Regione Lombardia e di tutti i lombardi ai familiari dell'ambasciatore Luca Attanasio, lombardo n… - borghi_claudio : Sostituito il dirigente di regione Lombardia che, fra le altre cose, aveva recentemente proposto il patentino vacci… - MilanoRiccione : RT @LorenzoMaggi15: La Regione Lombardia ha criticato Speranza, per il poco tempo di preavviso concesso agli operatori del comparto sciisti… - marisameli2 : RT @LorenzoMaggi15: La Regione Lombardia ha criticato Speranza, per il poco tempo di preavviso concesso agli operatori del comparto sciisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lombardia

ANCI LOMBARDIA

Laè in zona gialla. Nella provincia di Brescia è scattata la zona arancione rinforzata . Stessa decisione presa per sette comuni nel Bergamasco: Viadanica, Predore San Martino, ...Ma in aula è mancata pure la successora di Gallera, Letizia Moratti , assessora al Welfare e vicepresidente di. Spiega Michele Usuelli, che in queste settimane ha tentato una ...La Lombardia resta per ora gialla ... Ma registra il record di pazienti ricoverati in terapia intensiva (78). Un'ordinanza regionale ha collocato in zona rossa fino al 28 febbraio le province di ...Dopo due giorni al ribasso torna ad avanzare decisa la crescita del Coronavirus: da segnalare anche 12 nuovi positivi a Viggiù, 10 a Somma, 9 a Caronno Pertusella e 8 a Malnate. Sono sette le vittime ...