La pupa e il secchione | le anticipazioni della puntata del 25 febbraio

puntata finale de "La pupa e il secchione": si conclude così il percorso che ha messo a confronto due mondi agli antipodi Giovedì 25 febbraio andrà in onda in prima serata su Italia 1 la sesta ed ultima puntata de "La pupa e il secchione e Viceversa", il programma cult prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Andrea Pucci con la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani, come madrina. Nelle settimane di permanenza nella Villa, coppie apparentemente senza punti di contatto hanno imparato a vivere insieme, condividendo tutto ed entrando gli uni nell'universo delle altre, mettendo da parte le proprie certezze, rischiando e scoprendo che da tutti si può imparare qualcosa. Nell'ultima puntate sono quattro le coppie rimaste in gara ossia: Stephanie-Guidi, ...

