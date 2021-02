La moglie al prefestival, Amadeus risponde alle polemiche: “A me è stato comunicato a cose fatte” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anche quest anno il 2 marzo tornerà il festival della musica italiana, Sanremo, sicuramente un po’ diverso dagli altri anni, date le restrizioni dovute alla pandemia in corso. I giorni dedicati al festival saranno cinque: dal 2 al 6 marzo e vedranno coinvolti Amadeus e Fiorello come conduttori della 71esima edizione della kermesse in diretta dal teatro Ariston, in cui si sfideranno i cantanti in gara. prefestival, Giovanna Civitillo alzerà il sipario La moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, nota per aver lavorato negli studi Rai come ballerina, è stata scelta per introdurre il Festival di Sanremo. La scelta ha scatenato un polverone mediatico, che ha costretto Amadeus a difendere la moglie dicendo – in un’intervista rilasciata ad Oggi che dovrebbe ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anche quest anno il 2 marzo tornerà il festival della musica italiana, Sanremo, sicuramente un po’ diverso dagli altri anni, date le restrizioni dovute alla pandemia in corso. I giorni dedicati al festival saranno cinque: dal 2 al 6 marzo e vedranno coinvoltie Fiorello come conduttori della 71esima edizione della kermesse in diretta dal teatro Ariston, in cui si sfideranno i cantanti in gara., Giovanna Civitillo alzerà il sipario Ladi, Giovanna Civitillo, nota per aver lavorato negli studi Rai come brina, è stata scelta per introdurre il Festival di Sanremo. La scelta ha scatenato un polverone mediatico, che ha costrettoa difendere ladicendo – in un’intervista rilasciata ad Oggi che dovrebbe ...

