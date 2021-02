La mamma di Zenga rompe il silenzio: “Sapete cosa è Rosalinda? Ve lo dico io…” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) TORINO - La neonata relazione tra Adua Del Vesco, vero nome Rosalinda Cannavò, e Andrea Zenga sta facendo discutere tutti gli appassionati del Grande Fratello Vip. Ora ha detto la sua anche Roberta Termali, madre di Andrea ed ex moglie di Walter Zenga. Sulle pagine del settimanale DiPiù Tv l'ex conduttrice televisiva ha promosso la nuova storia d'amore del figlio, che in passato ha partecipato a Temptation Island con l'ex fidanzata Alessandra Sgolastra. "Gli occhi di mio figlio Andrea non mentono mai. Con Rosalinda sta provando emozioni fortissime", ha dichiarato la Termali. "cosa penso di Rosalinda? La trovo morigerata, con la stessa timidezza di Andrea. Entrambi mi sembra siano alla ricerca di una serenità che meritano. Non posso che essere contenta per lui, per ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 24 febbraio 2021) TORINO - La neonata relazione tra Adua Del Vesco, vero nomeCannavò, e Andreasta facendo discutere tutti gli appassionati del Grande Fratello Vip. Ora ha detto la sua anche Roberta Termali, madre di Andrea ed ex moglie di Walter. Sulle pagine del settimanale DiPiù Tv l'ex conduttrice televisiva ha promosso la nuova storia d'amore del figlio, che in passato ha partecipato a Temptation Island con l'ex fidanzata Alessandra Sgolastra. "Gli occhi di mio figlio Andrea non mentono mai. Consta provando emozioni fortissime", ha dichiarato la Termali. "penso di? La trovo morigerata, con la stessa timidezza di Andrea. Entrambi mi sembra siano alla ricerca di una serenità che meritano. Non posso che essere contenta per lui, per ...

