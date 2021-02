La mafia fa incetta di aziende in crisi Il risultato di come è stata gestita la crisi

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lavoratori e famiglie abbandonati, mancanza di aiuti e una serie di decisioni politiche che hanno mandato ininteri settori. E così laha approfittato dell’ennesima assenza dello Stato per impadronirsi vigliaccamente di migliaia di imprese italiane in difficoltà. I dati elaborati da Cerved in esclusiva per Repubblica offrono la prima fotografia dell’effetto della pandemia sul tessuto economico. L’agenzia specializzata nell’analisi del rischio delle imprese ne ricava uno scenario da allarme rosso: oltre 140mila società sono a rischio usura e riciclaggio, il doppio rispetto all’anno scorso. Non solo. I cambi di proprietà sono sempre più frequenti, ma questa cascata di vendite potrebbe addirittura aumentare.Spiega Floriana Bulfon sul quotidiano: “Nella prima fase della pandemia, in provincia di Napoli hanno cambiato ...