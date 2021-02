La lettera d'amore di Rosalinda Cannavò: "Finalmente ti rivedrò" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò ha scritto una lettera colma d'amore per Andrea Zenga, che ha lasciato il GF Vip nell'ultima diretta. Gf Vip, Rosalinda scrive a Zenga: “Non faccio altro che pensarti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha scritto unacolma d'per Andrea Zenga, che ha lasciato il GF Vip nell'ultima diretta. Gf Vip,scrive a Zenga: “Non faccio altro che pensarti” su Notizie.it.

Andgasperini : 'Lettera d'amore'. ??Federico ANDREOTTI. - _xharrystattoos : RT @harrysenough: se hai paura che nessuno ti possa mai amare davvero, ti ricordo che jungkook già lo fa. quando ha scritto una lettera d'a… - mestessastanacc : RT @othoofc: ho passato un anno a editare un libro che era una lunga lettera d'amore per lei. ho guardato con quanto affetto e attenzione l… - Bianca13634257 : RT @othoofc: ho passato un anno a editare un libro che era una lunga lettera d'amore per lei. ho guardato con quanto affetto e attenzione l… - _Valealizzi_ : RT @othoofc: ho passato un anno a editare un libro che era una lunga lettera d'amore per lei. ho guardato con quanto affetto e attenzione l… -