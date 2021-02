“La Juventus su Zapata” | spunta la richiesta dell’Atalanta

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Laaveva chiesto informazioni per Duvanaltissima, in termini economici, da parteGol, sportellate, assist, costanza, punti. Tante cose regala Duvanalla sua Atalanta. Un attaccante formidabile che, col passare del tempo, è diventato sempre più forte. A Napoli era acerbo, seppur già valido, a Udine e Genova (sponda Samp) Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

calciomercatoit : ?? CMIT TV | #Juventus: 'Sondaggio per Duvan #Zapata. Chiesti 60 milioni' ?? #CMITmercato - cmercatoweb : ?? Il #Liverpool cerca il colpo dalla Serie A, occhi su #Zapata: sfida con le italiane -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Zapata

CalcioMercato.it

L'anno scorso l'unico vero sondaggio per un big dell'Atalanta è stato per Duvanda parte dellama i bergamaschi hanno chiesto non meno di 60 milioni. Il mercato che abbiamo visto però ...... Gasperini addirittura ha l'imbarazzo della scelta tra(9 centri di cui 3 a Milan, Roma e ... segnando 4 reti al Napoli, 3 alla Lazio, 6 all'Atalanta, 5 al Milan, 2 ae Inter. ...Il fantacalcio, così come il campionato, sta entrando nella fase calda. Mosse decisive, scommesse vinte e giocatori dei quali… potevate fare a meno. Dubbi, ballottaggio e top player ...Dopo le sconfitte di Juventus e Lazio, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è l'unica tra le italiane a dover ancora scendere in campo per la gara d'andata ...