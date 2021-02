La Juventus ha un nuovo vantaggio competitivo | ecco quale

Leggi su calcionews24

U23 e il «»: il club ha detto stop ai Rugani. La Seconda Squadra è una risorsa anche economica Sul Corriere di Torino si pone la lente d'ingrandimento sul progettoUnder 23, che in questa stagione sta portando i suoi frutti, o meglio un «» in Prima Squadra. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 La Juve ha deciso di eliminare un paio di elementi marginali della rosa che viaggiano mediamente sui 4-5 milioni di euro di stipendio lordi (l'esempio portato è quello di Howedes e Rugani) per dare spazio a giovani cresciuti in casa e quindi a costo zero come Frabotta e Dragusin. La speranza è che questo ciclo virtuoso possa portare un effetto positivo in stile Stadium.