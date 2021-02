La guerra di spionaggio Tra Luna Rossa e Emirates Team NZ

Leggi su velaac

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il co-timoniere diFrancesco Bruni afferma di aver tenuto d'occhio ciò che sta facendo ilNew Zealand. "Stiamo guardando quello che stanno facendo ogni giorno - afferma Checco - Ci guardano, noi li guardiamo, abbiamo guardato con molta attenzione e sappiamo che avremo una bella battaglia contro di loro di sicuro. Durante la Christmas Cup, abbiamo fatto un'ottima gara contro i Kiwi con vento leggero. Quindi tutto si sta evolvendo molto rapidamente e penso che siamo pronti per una bella battaglia con i kiwi. Ma daremo tutto quello che abbiamo per portare la coppa in Italia. Questa è una grande opportunità". y key 6901ea96cb13f03d.html