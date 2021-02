La diffidenza verso la Cina danneggia la ricerca scientifica negli Stati Uniti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Washington teme che Pechino usi ricercatori e studenti che lavorano nelle università statunitensi come spie. Ma impedire a brillanti scienziati cinesi di collaborare con le università americane impoverirebbe un modello che si è dimostrato innovativo. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Washington teme che Pechino usitori e studenti che lavorano nelle università statunitensi come spie. Ma impedire a brillanti scienziati cinesi di collaborare con le università americane impoverirebbe un modello che si è dimostrato innovativo. Leggi

