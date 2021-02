La decisione di Emiliano: in Puglia lezioni in presenza fino al 50% per ogni classe (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Aveva disposto la didattica digitale integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado al 100% fino al 5 marzo, ma il governatore della Puglia Michele Emiliano ha emesso una nuova ordinanza, che ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Aveva disposto la didattica digitale integrata per tutte le scuole diordine e grado al 100%al 5 marzo, ma il governatore dellaMicheleha emesso una nuova ordinanza, che ...

globalistIT : - SerenaTardiota : RT @RaffaeleFitto: Aperte sì, aperte no: #Emiliano chiude, il Tar riapre… ma domani cosa accade? La #scuola in #Puglia è nel caos totale. T… - Rosa_BiancoNera : Siamo alla follia più totale Scuole chiuse fino al 5 marzo, poi no, spe', il #Tar annulla la decisione di #Emiliano… - twMirandolina : RT @AnsaPuglia: Scuola: Emiliano, a breve nuova ordinanza, Dad a scelta. Dopo decisione Tar Puglia che ha bocciato precedente misura #ANSA… - FratellidItalia : RT @RaffaeleFitto: Aperte sì, aperte no: #Emiliano chiude, il Tar riapre… ma domani cosa accade? La #scuola in #Puglia è nel caos totale. T… -