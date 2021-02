La Corte Costituzionale ha accolto in parte il ricorso del governo contro la legge regionale della Valle d’Aosta conosciuta come “anti-Dpcm” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (la numero 11 del 9 dicembre 2020): la norma consentiva al presidente della regione di regolare autonomamente, e in Leggi su ilpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (la numero 11 del 9 dicembre 2020): la norma consentiva al presidenteregione di regolare autonomamente, e in

emmabonino : Alla Camera il Presidente #Draghi si è riferito al sovraffollamento carcerario e all'emergenza sanitaria nelle prig… - gemin_steven98 : RT @ilpost: La Corte Costituzionale ha accolto in parte il ricorso del governo contro la legge regionale della Valle d’Aosta conosciuta com… - ilpost : La Corte Costituzionale ha accolto in parte il ricorso del governo contro la legge regionale della Valle d’Aosta co… - andvaccaro : RT @GiovaValentini: Le misure anti-Covid spettano al governo, non alle singole regioni: lo stabilisce la Corte costituzionale, accogliendo… - _StudioMonaco : RT @DirittodiDifesa: CORTE COSTITUZIONALE E GIUSTIZIA PENALE – CICLO DI SEMINARI IN MEMORIA DELL’AVV. FEDERICO BAFFI Corte Costituzionale e… -