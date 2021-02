La Commissione Ue avvia consultazioni sulle condizioni di lavoro dei rider: “Spazio per iniziativa europea per migliorarle” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Con la pandemia sono diventati lavoratori essenziali. Ma le tutele per i rider sono rimaste poche, non solo in Italia. Per questo il 24 febbraio la Commissione europea ha avviato la prima fase di una consultazione delle parti sociali con cui intende affrontare il tema delle condizioni di questi nuovi lavoratori digitali. Bruxelles parte da una valutazione: oltre al fatto che in Ue il lavoro tramite piattaforme è in rapido sviluppo, a crescere è anche il numero di settori che lo utilizzano. Se da una parte, quindi, questa modalità può offrire maggiori flessibilità e opportunità di lavoro e di reddito aggiuntivo anche a chi ha difficoltà a entrare nei mercati tradizionali, dall’altra parte potrebbe portare anche nuova precarietà, soprattutto in quei settori dove mancano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Con la pandemia sono diventati lavoratori essenziali. Ma le tutele per isono rimaste poche, non solo in Italia. Per questo il 24 febbraio lahato la prima fase di una consultazione delle parti sociali con cui intende affrontare il tema delledi questi nuovi lavoratori digitali. Bruxelles parte da una valutazione: oltre al fatto che in Ue iltramite piattaforme è in rapido sviluppo, a crescere è anche il numero di settori che lo utilizzano. Se da una parte, quindi, questa modalità può offrire maggiori flessibilità e opportunità die di reddito aggiuntivo anche a chi ha difficoltà a entrare nei mercati tradizionali, dall’altra parte potrebbe portare anche nuova precarietà, soprattutto in quei settori dove mancano ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La Commissione Ue avvia consultazioni sulle condizioni di lavoro dei rider: “Spazio per iniziativa europea per miglior… - fattoquotidiano : La Commissione Ue avvia consultazioni sulle condizioni di lavoro dei rider: “Spazio per iniziativa europea per migl… - HelpConsumatori : RT @sabrybergamini: Economia delle #piattaforme, la Commissione europea avvia consultazione delle parti sociali - sabrybergamini : Economia delle #piattaforme, la Commissione europea avvia consultazione delle parti sociali - CaleEuropaEdic : ?? Digitalizzazione della giustizia dell'UE:'La Commissione Ue avvia una #Consultazione pubblica sulla #cooperazione… -