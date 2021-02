La Caserma | le anticipazioni della quinta puntata | esercitazioni sulla neve

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) LA PROSSIMADE “LA” Questa sera, mercoledì 24 febbraio, andrà in onda su Rai 2 alle ore 21.20, il docu-reality “La” . Ecco cosa accadrà ai protagonisti. LEGGI ANCHE LA, I RAGAZZI AFFRONTANO NUOVE PROVE E SCOPPIA UN FORTE LITIGIO VENTO DI CAMBIAMENTO Una comunicazione ufficiale cambia gli equilibri delle squadre. L’istruttore capo Daretti comunica che d’ora in poi le squadre avranno un comandante e un vice comandante, figure intermediarie tra il gruppo e gli istruttori, ma non tutti i ragazzi sono d’accordo con questa scelta. Nel frattempo, cade dal cielo una gradita sorpresa: un’improvvisa nevicata in una notte muta completamente lo scenario a Levico, ma pure gli umori e i destini dei protagonisti. Di conseguenza, anche lesubiscono delle variazioni, ma ...

CorriereCitta : La Caserma, penultima puntata 24 febbraio 2021: orario, anticipazioni, concorrenti, cosa succederà #lacaserma… - tuttotv_info : #LaCaserma, anticipazioni della puntata di stasera > - tuttopuntotv : La Caserma, le anticipazioni della quinta puntata in onda il 24 febbraio #lacaserma - tuttopuntotv : La Caserma, le anticipazioni della quinta puntata in onda il 24 febbraio #lacaserma - infoitcultura : La Caserma, anticipazioni della puntata di martedì 16 febbraio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Caserma anticipazioni

Skuola.net

Tutto pronto per un'altra imperdibile puntata, la penultima, del nuovo docu - reality di Rai 2, La, in onda questa sera a partire dalle 21.20. In questo appuntamento inarriverà una comunicazione ufficiale che cambierà gli equilibri delle squadre.Cosa succederà nella prossima puntata de La? Appuntamento a domani, mercoledì 24 febbraio, in prima tv su Rai2 in prima ...Una comunicazione ufficiale cambia gli equilibri delle squadre. L’istruttore capo Daretti comunica che d’ora in poi le squadre avranno un comandante e un vice comandante, figure intermediarie tra il ...La Caserma le anticipazioni della quinta puntata in onda stasera mercoledì 24 febbraio su Rai 2 e in streaming su RaiPlay ...