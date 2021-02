La Caserma | anticipazioni quinta puntata | la svolta per William Lapresa ed Elena Santoro

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) il format di Rai 2 nato sulla scia de Il Collegio, torna di mercoledì sera. La settimana scorsa la messa in onda è andata eccezionalmente di martedì e per i fan l'attesa è stata più lunga. Il ...

CorriereCitta : La Caserma, penultima puntata 24 febbraio 2021: orario, anticipazioni, concorrenti, cosa succederà #lacaserma… - tuttotv_info : #LaCaserma, anticipazioni della puntata di stasera > - tuttopuntotv : La Caserma, le anticipazioni della quinta puntata in onda il 24 febbraio #lacaserma - tuttopuntotv : La Caserma, le anticipazioni della quinta puntata in onda il 24 febbraio #lacaserma - infoitcultura : La Caserma, anticipazioni della puntata di martedì 16 febbraio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Caserma anticipazioni

Skuola.net

W La, leIntanto l'istruttore capo Daretti assegnerà un nuovo incarico di capitano delle squadre blu e rossa e questa decisione potrebbe sconvolgere gli equilibri tra i ragazzi. ...Tutto pronto per un'altra imperdibile puntata, la penultima, del nuovo docu - reality di Rai 2, La, in onda questa sera a partire dalle 21.20. In questo appuntamento inarriverà una comunicazione ufficiale che cambierà gli equilibri delle squadre.La Caserma, il format di Rai 2 nato sulla scia de Il Collegio, torna di mercoledì sera. La settimana scorsa la messa in onda è andata eccezionalmente di martedì e per i ...Una comunicazione ufficiale cambia gli equilibri delle squadre. L’istruttore capo Daretti comunica che d’ora in poi le squadre avranno un comandante e un vice comandante, figure intermediarie tra il ...