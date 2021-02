La casa che gira è solo un’illusione ottica (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il video della casa che gira pubblicato su TikTok è diventato subito virale: il vecchio filmato girato in Australia però è solo un’illusione ottica Un’automobile passa e uno dei passeggeri filma con il telefonino una casa che gira. Sembra reale il video che sta spopolando su TikTok, ma si tratta solo di un’illusione ottica. Come… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il video dellachepubblicato su TikTok è diventato subito virale: il vecchio filmatoto in Australia però èUn’automobile passa e uno dei passeggeri filma con il telefonino unache. Sembra reale il video che sta spopolando su TikTok, ma si trattadi. Come… L'articolo Corriere Nazionale.

ZZiliani : A chiudere ogni dubbio sulla truffa è stato #Suarez: “Sì, mi hanno spedito a casa le domande dell’esame”. Amen. Ora… - DavideAiello85 : Massima vicinanza e sostegno a Walter De Benedetto oggi processato ad Arezzo per aver coltivato in casa cannabis te… - GrandeFratello : Ed in quest'ultima settimana nella Casa, Dayane ha bisogno più che mai della vicinanza da parte dei suoi cari che l… - californiet : se sapessero che a scuola mia non erano consentiti piercing, capelli colorati, tatuaggi in vista, avevamo la divisa… - totalatypical : RT @lovestanaccount: Eh guardate un po' cosa ho trovato l'ennesimo video che dimostra quanto fosse @GiuliaSalemi93ad animare la casa ?? #pr… -