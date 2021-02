Kris Jenner, (anche) mamma Kardashian lancerà la sua linea beauty (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tutte le star imprenditrici nella bellezza guarda le foto Dopo 14 anni e ben 20 stagioni di reality show, naturale che anche Kris Jenner, matriarca del clan Kardashian, pensi al futuro: nel suo sembra esserci una linea beauty. Stando a TheCut che riporta la notizia, pare che la momager più famosa d’America abbia registrato il suo primo marchio skincare. , sull’onda del successo della linea makeup e skincare della figlia Kylie. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tutte le star imprenditrici nella bellezza guarda le foto Dopo 14 anni e ben 20 stagioni di reality show, naturale che, matriarca del clan, pensi al futuro: nel suo sembra esserci una. Stando a TheCut che riporta la notizia, pare che la momager più famosa d’America abbia registrato il suo primo marchio skincare. , sull’onda del successo dellamakeup e skincare della figlia Kylie. Leggi...

