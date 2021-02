Kim Kardashian Divorzia da Kanye West: Chiesta Perizia Psichiatrica! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Divorzio in arrivo per la coppia stellare formata da Kim Kardashian e Kanye West. I due ultra miliardari sembrano non andare più d’accordo. Infatti, la bella Kim, non ha apprezzato gli ultimi “colpi di testa” del rapper. Scopriamo insieme i dettagli! Sembrava la coppia perfetta quella formata da Kim Kardashian e Kanye West, una delle più chiacchierate di Hollywood. Sensualissima imprenditrice e superstar dei reality lei, famosissimo rapper e mega-magnate della moda lui. Insomma, una coppia da fare invidia con un patrimonio da capogiro, dal valore di oltre due miliardi di dollari. I tantissimi ammiratori avevano pure coniato un nome, i “Kimye”. Eppure, dopo sette anni di matrimonio e quattro figli, la favola è finita. La legale di Kim, l’avvocatessa divorzista più famosa dello star ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Divorzio in arrivo per la coppia stellare formata da Kim. I due ultra miliardari sembrano non andare più d’accordo. Infatti, la bella Kim, non ha apprezzato gli ultimi “colpi di testa” del rapper. Scopriamo insieme i dettagli! Sembrava la coppia perfetta quella formata da Kim, una delle più chiacchierate di Hollywood. Sensualissima imprenditrice e superstar dei reality lei, famosissimo rapper e mega-magnate della moda lui. Insomma, una coppia da fare invidia con un patrimonio da capogiro, dal valore di oltre due miliardi di dollari. I tantissimi ammiratori avevano pure coniato un nome, i “Kimye”. Eppure, dopo sette anni di matrimonio e quattro figli, la favola è finita. La legale di Kim, l’avvocatessa divorzista più famosa dello star ...

Ultime Notizie dalla rete : Kim Kardashian Kanye West e Kim Kardashian divorziano, è ufficiale Arriva al capolinea il matrimonio tra il rapper Kanye West e la modella Kim Kardashian. L'accordo non sarà facile perché il patrimonio della coppia è immenso. Kanye West e il divorzio Come detto, la crisi era nell'aria da mesi. Il colpo finale realizzato da West, ...

Kim Kardashian e Kanye West, è divorzio! E volano gli stracci sulla divisione dell'immenso patrimonio... Kim Kardashian e Kanye West, è finita. Dopo sette anni e quattro figli, il matrimonio tra la star della tv americana e il rapper è davvero al capolinea. La favola dei 'Kimye' - com'era conosciuta la ...

