Kim Kardashian Divorzia da Kanye West: Chiesta Perizia Psichiatrica! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Divorzio in arrivo per la coppia stellare formata da Kim Kardashian e Kanye West. I due ultra miliardari sembrano non andare più d'accordo. Infatti, la bella Kim, non ha apprezzato gli ultimi "colpi di testa" del rapper. Scopriamo insieme i dettagli! Sembrava la coppia perfetta quella formata da Kim Kardashian e Kanye West, una delle più chiacchierate di Hollywood. Sensualissima imprenditrice e superstar dei reality lei, famosissimo rapper e mega-magnate della moda lui. Insomma, una coppia da fare invidia con un patrimonio da capogiro, dal valore di oltre due miliardi di dollari. I tantissimi ammiratori avevano pure coniato un nome, i "Kimye". Eppure, dopo sette anni di matrimonio e quattro figli, la favola è finita. La legale di Kim, l'avvocatessa divorzista più famosa dello star ...

