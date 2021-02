Khashoggi, bin Salman coinvolto L'omicidio che imbarazza Renzi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) omicidio Khashoggi, bin Salman coinvolto. Parola di Joe Biden. “Il fratello maggiore saggio” di Renzi (così il leader di Italia Viva ha appellato Biden, commentando l’arrivo alla Casa Bianca dell’ex vice di Obama) finisce per mettere in imbarazzo lo stesso senatore di Rignano al libro paga dei sauditi come membro del board della fondazione che organizza la Future Investment Initiative, la Davos del deserto. Un incarico con tanto di intervista magnificatrice delle pseudo-virtù neorinascimentali dell’oppressivo regime dell’Arabia Saudita al principe ereditario Mohammed bin Salman Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 24 febbraio 2021), bin. Parola di Joe Biden. “Il fratello maggiore saggio” di(così il leader di Italia Viva ha appellato Biden, commentando l’arrivo alla Casa Bianca dell’ex vice di Obama) finisce per mettere in imbarazzo lo stesso senatore di Rignano al libro paga dei sauditi come membro del board della fondazione che organizza la Future Investment Initiative, la Davos del deserto. Un incarico con tanto di intervista magnificatrice delle pseudo-virtù neorinascimentali dell’oppressivo regime dell’Arabia Saudita al principe ereditario Mohammed binSegui su affaritaliani.it

