Juventus, problemi per Dybala: l'argentino volta a Barcellona, ecco perchè (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Juventus – Continua il calvario di Paulo Dybala. Appena 10 presenze in una stagione condizionata dai continui problemi fisici. La Joya non si è ancora ripreso dal colpo subito durante Juventus-Sassuolo. La lesione di basso grado del legamento collaterale mediale lo doveva tenere a riposo per tre settimane, ma i continui problemi fisici hanno, di fatto, allungato i tempi per rivederlo in campo. Juventus, Dybala vola Barcellona da uno specialista Le ultime notizie sulle condizioni di Paulo Dybala arrivano direttamente dalla Catalogna. Nessun rumor di mercato legato a un eventuale approdo al Barcellona, ma solo un controllo alla corte del professor Cugat. Lo specialista, stando a quanto svela il giornalista di Goal.com ...

