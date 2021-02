Juventus, Morata non si allena: le condizioni dello spagnolo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ancora problemi in attacco per Andrea Pirlo: Alvaro Morata non si è allenato nella sessione odierna alla Continassa. Le sue condizioni Alvaro Morata non ha preso parte alla sessione di allenamento odierno alla Continassa: ecco le condizioni dell’attaccante della Juve. «Per preparare al meglio il primo dei tre appuntamenti il gruppo si è focalizzato su due aspetti durante la sessione odierna: possessi ed esercitazioni tecnico-tattiche. Non ha partecipato all’allenamento odierno Alvaro Morata, che prosegue il suo recupero dall’infezione virale». CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ancora problemi in attacco per Andrea Pirlo: Alvaronon si èto nella sessione odierna alla Continassa. Le sueAlvaronon ha preso parte alla sessione dimento odierno alla Continassa: ecco ledell’attaccante della Juve. «Per preparare al meglio il primo dei tre appuntamenti il gruppo si è focalizzato su due aspetti durante la sessione odierna: possessi ed esercitazioni tecnico-tattiche. Non ha partecipato all’mento odierno Alvaro, che prosegue il suo recupero dall’infezione virale». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

