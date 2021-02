Juventus, Dybala torna a Torino: volato a Barcellona per i controlli al ginocchio – VIDEO (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Paulo Dybala è volato a Barcellona per sottoporsi alle visite di controllo al ginocchio: ecco il ritorno della Joya a Torino – VIDEO Paulo Dybala ha voluto approfondire il suo dolore al ginocchio. Il numero 10 della Juventus è volato in giornata a Barcellona dove si è sottoposto alle visite per indagare sul suo infortunio che fatica a riassorbirsi. Dybala, come appreso dalla redazione di Juventusnews24, ha voluto approfondire la sua condizione presso il professor Cugat per valutare il da farsi ed i tempi di recupero. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 ? #Dybala atterrato a Caselle: l'argentino è rientrato a Torino ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Pauloper sottoporsi alle visite di controllo al: ecco il ritorno della Joya aPauloha voluto approfondire il suo dolore al. Il numero 10 dellain giornata adove si è sottoposto alle visite per indagare sul suo infortunio che fatica a riassorbirsi., come appreso dalla redazione dinews24, ha voluto approfondire la sua condizione presso il professor Cugat per valutare il da farsi ed i tempi di recupero. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 ? #atterrato a Caselle: l'argentino è rientrato a...

ZZiliani : Da #CrotoneJuve a #JuveCrotone, cioè dalla lite tra #Dybala e #Paratici (per il trattamento riservato a Paulo da… - tuttosport : #Dybala, il dolore raddoppia: soffre per il ginocchio e gli manca il campo - Squawka : Juventus' #UCL goals this season: ?? Morata ?? Morata ?? Morata ?? Morata ?? Dybala ?? OG ?? Ronaldo ?? Morata ??… - LorenzoPuliga : RT @GiovaAlbanese: #Dybala appena atterrato a Caselle, dopo un consulto medico in giornata a Barcellona per il ginocchio. #Juventus https:/… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Dybala, il ginocchio, il dolore: tutta la verità ???? -