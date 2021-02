Juventus, De Ligt: “I miei idoli a 14 anni erano Pirlo e Busquets” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt si è raccontato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport in vista dei prossimi impegni di campionato. Con un idolo particolare: "Quando giocavo nell'Ajax, prima di compiere 14 anni facevo il centrocampista basso. Avevo due esempi: Andrea Pirlo e Busquets del Barcellona. Ho guardato tanti suoi video, mi piaceva moltissimo come giocatore ed era un modello per me".Sui compagni di reparto De Ligt si è espresso così: "Bonucci è molto forte, ha una grande visione di gioco ed è bravissimo con la palla. Sa fare grandi lanci lunghi e passaggi corti, ed è una cosa importante per me perché sotto questi aspetti devo imparare molto. Chiellini poi marca in area in modo pazzesco, non ho mai visto nessuno del genere. Gli dico spesso che sembra avere un ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il difensore dellaMatthijs Desi è raccontato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport in vista dei prossimi impegni di campionato. Con un idolo particolare: "Quando giocavo nell'Ajax, prima di compiere 14facevo il centrocampista basso. Avevo due esempi: Andreadel Barcellona. Ho guardato tanti suoi video, mi piaceva moltissimo come giocatore ed era un modello per me".Sui compagni di reparto Desi è espresso così: "Bonucci è molto forte, ha una grande visione di gioco ed è bravissimo con la palla. Sa fare grandi lanci lunghi e passaggi corti, ed è una cosa importante per me perché sotto questi aspetti devo imparare molto. Chiellini poi marca in area in modo pazzesco, non ho mai visto nessuno del genere. Gli dico spesso che sembra avere un ...

