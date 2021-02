Juventus, De Ligt: “C’è grande concorrenza per lo scudetto. La Serie A mi ha migliorato” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato della stagione che i bianconeri stanno disputando: “Quest’anno è difficile, c’è tanta concorrenza per lo scudetto: noi, Inter, Milan, Roma, Lazio e Atalanta siamo tutti in corsa. E’ un bel campionato per i tifosi, perché ci sono sempre belle partite. La Juve è sempre tra le favorite, abbiamo perso qualche punto contro le squadre piccole ma è normale perché ci stiamo adattando al gioco di Pirlo. Ora stiamo crescendo e stiamo bene. Quando tu guardi in Europa, Liverpool o Real Madrid, mancano tanti giocatori. Questi è normale, tutti hanno questo problemi. Siamo uomini e non puoi avere sempre la massima attenzione, ma noi proviamo a fare sempre il meglio possibile e questo è importante”. “La Serie ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il difensore della, Matthijs De, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato della stagione che i bianconeri stanno disputando: “Quest’anno è difficile, c’è tantaper lo: noi, Inter, Milan, Roma, Lazio e Atalanta siamo tutti in corsa. E’ un bel campionato per i tifosi, perché ci sono sempre belle partite. La Juve è sempre tra le favorite, abbiamo perso qualche punto contro le squadre piccole ma è normale perché ci stiamo adattando al gioco di Pirlo. Ora stiamo crescendo e stiamo bene. Quando tu guardi in Europa, Liverpool o Real Madrid, mancano tanti giocatori. Questi è normale, tutti hanno questo problemi. Siamo uomini e non puoi avere sempre la massima attenzione, ma noi proviamo a fare sempre il meglio possibile e questo è importante”. “La...

