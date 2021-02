Juve, Morata salta l'allenamento a causa dell'infezione virale: lo spagnolo è a rischio in vista del Verona? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo spagnolo out nell'allenamento odierno per via dell'infezione virale che lo tormenta da qualche settimana. Leggi su 90min (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Loout nell'odierno per viache lo tormenta da qualche settimana.

forumJuventus : [GdS] Come sta Morata? Quando torna Dybala? Juve, il borsino delle punte. In vista del tour de force decisivo per l… - Gazzetta_it : #Juventus #Morata ancora out per colpa del virus: il recupero per #Verona è quasi impossibile - forumJuventus : [La Stampa] Morata in crisi, Ronaldo a secco da tre gare: ora la Juve ha bisogno dei gol di Dybala per risollevare… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Juve, Pirlo verso il Verona ma Morata non si allena - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Juventus #Morata ancora out per colpa del virus: il recupero per #Verona è quasi impossibile -