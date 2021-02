Juve, chi giocherà a destra contro il Verona? C'è una nuova tentazione per Pirlo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Juventus di Andrea Pirlo ha un problema sulla destra: possibile l'adattamento di Weston McKennie. Leggi su 90min (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lantus di Andreaha un problema sulla: possibile l'adattamento di Weston McKennie.

Benitez: 'Ritorno al Napoli? Non mi esprimo' I risultati stentano ad arrivare e iniziano a circolare i primi nomi su chi potrebbe prendere il ...Italia (3 - 1 alla Fiorentina in finale) e una Supercoppa italiana (vittoria ai rigori contro la Juve ...

Juve, Alex Sandro cambia ruolo Soprattutto Weston può essere un'opzione: 'Malgrado un'anca malandata, lunedì sera ha stretto i denti e pensare di utilizzarlo su una mattonella tradizionalmente occupata da chi non ha problemi di ...

Juve, chi giocherà a destra contro il Verona? C'è una nuova tentazione per Pirlo La Juve affronterà l'Hellas Verona sabato sera senza un terzino destro di ruolo. Juan Cuadrado infatti è infortunato mentre il brasiliano Danilo era diffidato e ha rimediato un cartellino giallo pesan ...

Benitez: "Ritorno al Napoli? Non mi esprimo" Il tecnico spagnolo non si sbilancia circa un suo possibile approdo sulla panchina azzurra per il dopo Gattuso ...

