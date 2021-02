(Di mercoledì 24 febbraio 2021) E incredibile, ma, nonostante sia elencato come il suo regista,non ha mai visto “”, o almeno non la versione dell’epopea dei supereroi che ha debuttato nei cinema nel 2017 con recensioni eclatanti e deludenti botteghini. Cosa è successo?, è sostituito dal regista di “Avengers” Joss Whedon durante la tortuosa produzione del film – ha avuto una visione più oscura, più lunga e meno scherzosa del film . È quello che sarà finalmente in grado di realizzare con l’uscita del 18 marzo di “’s” su HBO Max. Della versione diuscita in sala nel 2017, soltanto il 25% è girato da ...

Zack Snider'sarriverà il 18 marzo sulle piattaforme digitali e proverà ad appianare il malcontento generato tra i fan dei supereroi DC dalla prima versione del film, uscito nelle sale nel 2017 per ...TYGella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia secondo cui nella Snyder Cut disarebbe presente il cameo di un supereroe che non è stato ancora annunciato. La fonte dell'indiscrezione è stata Vanity Fair , che proprio di recente ha avuto la possibilità di ...Justice League Snyder Cut: Zack Snyder senza compenso. Intervistato da Vanity Fair, il regista ha spiegato che la decisione di non percepire ...Zack Snider's Justice League sarò disponibile in formato 4:3, così come mostrato dal trailer qualche giorno fa. Il regista ha voluto rispettare gli standard IMAX per un eventuale rilascio nelle ...