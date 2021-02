Justice League: Christopher Nolan consigliò a Zack Snyder di non guardare il film (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Christopher Nolan, insieme alla moglie di Zack Snyder, consigliò al regista di Justice League di non guardare il film completato da Joss Whedon nel 2017. Christopher Nolan e Debora Snyder, moglie di Zack Snyder, consigliarono al regista di non guardare la versione di Justice League distribuita nelle sale quattro anni fa, poiché questa "gli avrebbe spezzato il cuore". Era il 2017 quando al cinema usciva Justice League, film sul quale i fan avevano riposto molte aspettative, curiosi di veder riuniti in un'unica opera i principali supereroi DC. Il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021), insieme alla moglie dial regista didi nonilcompletato da Joss Whedon nel 2017.e Debora, moglie di, consigliarono al regista di nonla versione didistribuita nelle sale quattro anni fa, poiché questa "gli avrebbe spezzato il cuore". Era il 2017 quando al cinema uscivasul quale i fan avevano riposto molte aspettative, curiosi di veder riuniti in un'unica opera i principali supereroi DC. Il ...

