Jessica Franceschetti | décolleté esplosivo e relax al sole | è irresistibile – FOTO

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) La modellasi esibisce in tutta la sua bellezza durante una mattinata di puro: è. La giovane modella di origini vicentine,, è ben conosciuta grazie alla sua notorietà sui social network ed ancor di più per il sua tendenza a mostrarsi senza il bisogno di ricorrere ad alcun tipo L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Franceschetti

Leggilo.org

e la sua provocazione ancora una volta fanno centro. Il lato B è stratosferico, lo avete visto? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@...La bella influencer veneta appare su Instagram in bikini ed è da capogiro, appare una scritta all'altezza del décolleté Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@jessyfranceschetti) J essicaama scherzare e prendersi in giro su Instagram, condivide una foto in bikini e all'altezza del seno, ai lati inserisce la scritta ...La Satta, oggi, ha condiviso una serie bellissima di foto: nella didascalia è apparsa anche una dedica dolcissima. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Jessica Franceschetti, esagerata in intimo nero: il su ...