Jane Fonda e il fitness di beneficenza per i Fire Drill Fridays (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anche in tempo di pandemia e isolamento sociale si può salvare il pianeta. Ne è convinta Jane Fonda che, a 83 anni, è un vulcano di idee per promuovere i suoi Fire Drill Fridays. Jane Fonda, i tagli anti age da da copiarle guarda le foto Nell'ultimo post su Instagram la star e attivista si mostra in una sessione di ginnastica dolce con indosso la sua ormai iconica tuta da jogging con la fascia arcobaleno i cui proventi vanno tutti in beneficenza.

