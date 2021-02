Jamal Musiala, Inghilterra o Germania? Il giovane ha scelto la Nazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Jamal Musiala ha scelto la Germania declinando, quindi, la corte dell’Inghilterra. Il giovane talento del Bayern Monaco, ieri a segno nella larga vittoria in Champions League contro la Lazio, ha chiarito la sua posizione a livello di Nazionali scegliendo la Federazione teutonica. Nato a Stoccarda, il 18enne si è trasferito in Inghilterra all’età di sette anni ed è entrato nelle Academy di Southampton e Chelsea prima di trasferirsi a Monaco di Baviera nell’estate del 2019. Esulta, quindi, la Germania che potrà contare sul futuro, che sembra essere davvero luminoso, di uno degli astri nascenti del calcio interNazionale. Jamal Musiala ha scelto la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021)haladeclinando, quindi, la corte dell’. Iltalento del Bayern Monaco, ieri a segno nella larga vittoria in Champions League contro la Lazio, ha chiarito la sua posizione a livello di Nazionali scegliendo la Federazione teutonica. Nato a Stoccarda, il 18enne si è trasferito inall’età di sette anni ed è entrato nelle Academy di Southampton e Chelsea prima di trasferirsi a Monaco di Baviera nell’estate del 2019. Esulta, quindi, lache potrà contare sul futuro, che sembra essere davvero luminoso, di uno degli astri nascenti del calcio interhala ...

