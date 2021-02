Italia’s Got Talent 2021 le anticipazioni di mercoledì 24 febbraio e poi si torna dopo Sanremo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Italia’s Got Talent 2021 mercoledì 24 febbraio quinto appuntamento su Tv8 e Sky Uno ecco cosa vedremo. La sesta puntata mercoledì 10 marzo Prosegue la caccia al Talento di Italia’s Got Talent 2021 mercoledì 24 febbraio la quinta puntata su Tv8 e Sky Uno ma anche in streaming su Now Tv dalle 21:30 ma anche on demand, condotto da Lodovica Comello con in giuria Frank Matano, veterano del gruppo, Mara Maionchi, Joe Bastianich e Federica Pellegrini. Nella scorsa puntata anche Federica Pellegrini ha dato il suo Golden Buzzer (guarda qui) accodandosi a Frank (qui) e Mara (qui) solo Joe è ancora in attesa e intanto i finalisti sono già 7 tra quelli scelti in coda a ogni puntata e i 3 Golden. ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 24 febbraio 2021)Got24quinto appuntamento su Tv8 e Sky Uno ecco cosa vedremo. La sesta puntata10 marzo Prosegue la caccia alo diGot24la quinta puntata su Tv8 e Sky Uno ma anche in streaming su Now Tv dalle 21:30 ma anche on demand, condotto da Lodovica Comello con in giuria Frank Matano, veterano del gruppo, Mara Maionchi, Joe Bastianich e Federica Pellegrini. Nella scorsa puntata anche Federica Pellegrini ha dato il suo Golden Buzzer (guarda qui) accodandosi a Frank (qui) e Mara (qui) solo Joe è ancora in attesa e intanto i finalisti sono già 7 tra quelli scelti in coda a ogni puntata e i 3 Golden. ...

UnDueTreBlog : Italia’s Got Talent (#IGT11) – Quinta puntata del 24 febbraio 2021 – Conduce Lodovica Comello su TV8 e Sky Uno.… - williamsmjle : RT @crispyfede1: Se volete che Tommaso vinca un programma Tv mandatelo ad Italia’s got Talent. Se volete che Tommaso vinca un REALITY dove… - crispyfede1 : Se volete che Tommaso vinca un programma Tv mandatelo ad Italia’s got Talent. Se volete che Tommaso vinca un REALI… - aleegriffin03 : @imbecha_ @lovsalemi ma cosa ci interessa del gioco scusa, siamo al grande fratello non a Italia's got talent - nongiocoabocce : ogni tanto penso a quello che è andato a italia's got talent suonando culi -