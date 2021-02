Italia’s Got Talent 2021, i Senza Lacci (foto e video) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella quinta puntata del 24 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’erano anche i Senza Lacci, artigiani ed operai dai 40 ai 45 anni di Ascoli Piceno. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. La loro esibizione consisteva nel creare delle marionette con le loro ginocchia, nascondendosi dietro uno striscione di apprezzamento alla Pellegrini. Ma oltre questo, niente di più: per loro due no e due sì, quello della Pellegrini e della Maionchi. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella quinta puntata del 24 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’erano anche i, artigiani ed operai dai 40 ai 45 anni di Ascoli Piceno. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. La loro esibizione consisteva nel creare delle marionette con le loro ginocchia, nascondendosi dietro uno striscione di apprezzamento alla Pellegrini. Ma oltre questo, niente di più: per loro due no e due sì, quello della Pellegrini e della Maionchi. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

